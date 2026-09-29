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    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта за 8 месяцев превысил $207 млн

    Энергетика
    • 29 сентября, 2026
    • 11:59
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта за 8 месяцев превысил $207 млн

    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-августе 2026 года экспортировало ненефтяную продукцию на $207,3 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Отмечается, что это на $65 млн или на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    За 8 месяцев экспорт Азербайджана в ненефтегазовом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,6% и составил $2,8 млрд.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Ненефтяной экспорт
    SOCAR-ın idarəsi 8 ayda qeyri-neft ixracından 207 milyon dollardan çox gəlir əldə edib
    SOCAR Department earns $207M from non-oil exports
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