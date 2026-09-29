Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта за 8 месяцев превысил $207 млн

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-августе 2026 года экспортировало ненефтяную продукцию на $207,3 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Отмечается, что это на $65 млн или на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За 8 месяцев экспорт Азербайджана в ненефтегазовом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,6% и составил $2,8 млрд.