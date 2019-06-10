​Дочерняя компания SOCAR в Румынии заработала 5,15 млн лей в 2018 году

SOCAR Petroleum SA, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Румынии, завершила 2018 год с чистой прибылью в 5,15 млн лей (1 лей = 0,2396 долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, об этом говорится в информации министерства финансов.

Чистый оборот компании в 2018 году составил 927 млн лей.

В то же время компания завершила 2017 год с убытком в размере 568 тыс. леев.

Количество сотрудников SOCAR Petroleum SA в 2018 году увеличилось с 473 до 506.

SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов в Румынии на АЗС под собственным брендом через свою дочернюю компанию - SOCAR Petroleum SA. Компания вошла на румынский рынок с открытия 12 АЗС в 2011 году. На сегодняшний день сеть из 42 АЗС SOCAR охватывает 19 регионов Румынии.