Доцент Университета ADA: Колониализм украл у многих народов возможность мечтать

Колониализм украл у многих народов их первоистоки и даже мечты.

Колониализм лишил многие народы возможности даже мечтать.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил доцент Университета ADA Мурат Озкалели в Баку на международной научной конференции "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма".

По его словам, колониализм - это не только историческое явление, но и продолжающаяся реальность, проявляющаяся в более тонких и символических формах.

"Реальность такова, что колониализм все еще преследует нас. Но его опасность заключается не только в материальном, а в символическом измерении. Колонизаторы даже формировали взгляды - они решали, кем должны быть люди и как они должны мечтать", - отметил он.

Озкалели подчеркнул, что колониальная политика отняла у многих народов не только право на самоопределение, но и способность мечтать, в том числе на родном языке.

"Иногда я спрашиваю своих студентов: на каком языке вы видите сны? Возможно, именно на этом языке ваши предки говорят с вами. Позвольте нам видеть сны на наших родных языках - кем бы мы ни были", - добавил он.