Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 10%

В отчетном периоде добыча нефти сократилась на 4,9%

За январь-февраль текущего года в Азербайджане добыто 5 828,3 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из этого объема 5 818,3 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде добыча нефти сократилась на 4,9%, (товарной - 4,9%).

За первые два месяца этого года в стране добыто 6 836,8 млн кубометров природного газа. На этот объем пришлось 5 102,8 млн кубометров товарного природного газа. В январе-феврале этого года добыча природного газа в годовом выражении выросла на 3%, а товарного газа - на 9,6%.