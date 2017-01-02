Добыча нефти в России в 2016 году обновила рекорд

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Добыча нефти в России в 2016 году увеличилась до рекордных 547,499 млн т.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления ТЭК.

Таким образом, в прошлом году уровень добычи нефти в России вырос на 2,5% по сравнению с показателем 2015 года. При этом отмечается, что в феврале 2016 года был на один день больше, чем в феврале 2015 года.

Среднесуточная добыча нефти в России в 2016 году составила более 10,9 млн т. Уровень добычи газа в стране в прошлом году достиг 640 млрд куб. м, что на 0,7% больше показателя 2015 года. Также сообщается, что экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за год вырос на 7% по сравнению с 2015 годом и составил 235,813 млн т.