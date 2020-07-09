Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн

Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн

В январе-июне 2020 года, согласно оперативным данным, в Азербайджане добыто 17,8 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

За отчетный период добыча нефти (вместе с конденсатом) сократилась примерно на 1 млн тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 12,2 млн тонн нефтедобычи по республике, на “Шахдениз” - 1,9 млн тонн (конденсат). Добыча по SOCAR составила 3,7 млн тонн.