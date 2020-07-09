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Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн

Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн
Энергетика
9 июля 2020 г. 10:03
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн

В январе-июне 2020 года, согласно оперативным данным, в Азербайджане добыто 17,8 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

За отчетный период добыча нефти (вместе с конденсатом) сократилась примерно на 1 млн тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 12,2 млн тонн нефтедобычи по республике, на “Шахдениз” - 1,9 млн тонн (конденсат). Добыча по SOCAR составила 3,7 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda neft hasilatı 1 mln ton azalıb

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