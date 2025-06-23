Добыча нефти на Кашагане за 5 месяцев составила порядка 7,7 млн тонн

Добыча нефти на Кашагане за 5 месяцев составила порядка 7,7 млн тонн

Председатель правления национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и директор по разведке и добыче подразделения глобальных природных ресурсов компании Eni SpA Лука Виньяти обсудили вопросы дальнейшего полномасштабного освоения крупнейшего месторождения Кашаган, а также месторождения Карачаганак.

Об этом передаетказахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу КМГ.

По данным компании, объем добычи на Кашагане по итогам 5 месяцев 2025 года составил порядка 7,7 млн тонн нефти. В текущем году по плану обьем добычи на этом месторождении должен возрасти более чем в два раза - до 18 млн тонн.

На Карачаганаке за 5 месяцев 2025 года добыто 4,8 млн тонн нефти. По итогам нынешнего года на месторождении запланировано добыть 11,14 млн тонн нефти и 25,57 млрд кубометров газа.

"Стороны также вопросы развития казахстанских кадров",- говорится в сообщении.

Глава КМГ отметил важность увеличения доли казахстанских специалистов в двух этих проектах в связи с обновлением Программы национализации кадров на 2020-2025 годы с расчетом до 2030 года.

"Темой встречи стал также ход строительства Гибридной электростанции мощностью 247 МВт в городе Жанаозен Мангистауской области. Ввод солнечной электростанции планируется в III квартале 2025 года, газовой и ветряной - в 2026 году", - отмечается в сообщении.