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Добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,6%, нефти - сократилась на 2,75%

Добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,6%, нефти - сократилась на 2,75% Добыча природного газа в России в 2024 году выросла на 7,6% - до порядка 685 млрд куб. м.
Энергетика
30 января 2025 г. 15:31
Добыча газа в России в 2024 году выросла на 7,6%, нефти - сократилась на 2,75%

Добыча природного газа в России в 2024 году выросла на 7,6% - до порядка 685 млрд куб. м.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"В газовой отрасли наблюдается восстановление добычи после снижения прошлых лет, что связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии, увеличением экспортных поставок газа", - сообщил он.

По его словам, добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году составила 516 млн тонн (снижение на 2,75% от показателя 2023 года).

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