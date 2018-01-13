Добыча газа в рамках "Шахдениз-2" начнется в сентябре

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Первая добыча газа в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия запланирована на 20 сентября 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщили изданию Natural Gas World из Госнефтекомпании Азербайджана.

По информации, в этом году ожидаются малые объемы добычи газа. Однако в 2019 году на этом месторождении будет дополнительно добываться 2 млрд кубометров газа.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).