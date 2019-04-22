Добыча газа в Азербайджане достигнет 45 млрд кубометров в 2021 году

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Добыча газа в Азербайджане прогнозируется на уровне 45 млрд кубометров в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

По его словам, в этом году ожидается увеличение добычи газа в Азербайджане на 19%, а экспорта - на 25%.

"Работы по реализации проекта "Южный газовый коридор", который изменит энергетическую карту региона благодаря подключению газовой инфраструктуры Каспийского региона к европейскому рынку, играют важную роль в наращивании добычи и экспорта газа. Работы по проекту находятся на заключительной стадии. В ближайшем будущем рост добычи газа в стране будет обеспечен за счет работ, которые будут проведены на газоконденсатном месторождении "Абшерон", перспективных структурах "Шафаг-Асиман", "Бабек", месторождениях "Карабах" и "Умид" в 2019-2020 годах".