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Добыча газа с "Шахдениз" возросла на 8%

Добыча газа с "Шахдениз" возросла на 8% За отчетный период добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 7,7%
Энергетика
4 февраля 2021 г. 16:28
Добыча газа с Шахдениз возросла на 8%

В течение года продолжались поставки газа с месторождения "Шахдениз" на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ) и компании BTC для многочисленных объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместный отчет оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

За год с платформ "Шахдениз Браво" и "Шахдениз Альфа" добыто 18,1 млрд стандартных кубометров газа и 3,6 млн тонн (29 млн баррелей) конденсата.

За отчетный период добыча газа с месторождения "Шахдениз" увеличилась на 1,3 млрд кубометров или 7,7%, конденсата - на 0,1 млн тонн или 2,85%.

Производительность установок "Шахдениз" составляет 56 млн стандартных кубометров в сутки или примерно 20 стандартных млрд кубометров в год.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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Версия на азербайджанском языке Ötən il “Şahdəniz” yatağından qaz hasilatı 8 %-dək artıb

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