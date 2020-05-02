Добыча нефти в России в апреле выросла

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в апреле 2020 года составила 46,45 млн тонн, что на 1% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В целом за период с января по апрель текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 186,82 млн тонн, что на 0,8% выше показателя за аналогичный период 2019 года.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-апрель 2020 года повысился на 2,2% по сравнению с январем-апрелем 2019 года, составив 83,79 млн тонн.

Объем добычи газа в России в апреле составил 55,14 млрд куб. м, снизившись на 14,3% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года добыча газа снизилась на 8% и составила 240,55 млрд куб. м.