На сегодняшний день в стипендиальной программе SOCAR приняли участие 268 студентов

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день стипендию Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по программе обучения за рубежом получили 268 студентов. Из них 45 человек все еще продолжают обучение. Как сообщает Report, об этом сказал в ходе встречи с НПО глава департамента человеческих ресурсов компании Асиф Бекирли.

По его словам, эти студенты на данный момент обучаются в 9 странах, в том числе 26 человек в Великобритании. В целом же, по стипендиальной программе SOCAR студенты получили образование в 15 странах.

"В настоящее время 19 человек продолжают обучение в бакалавриате, 26 - в магистратуре", - отметил глава департамента.

А.Бекирли сообщил, что при объявлении вакансий в SOCAR, в первую очередь, предпочтение отдается специалистам, получившим образование за рубежом по стипендиальной программе SOCAR.

Количество вакансий в SOCAR в 2011-2015 гг. составило 3554, из них - 2088 - рабочие, 1044 - специалисты, 331 - руководящие лица, 91 - технические исполнители.

Представитель компании внес ясность в вопрос сокращения в SOCAR, отметив, что работников сокращают только в случае упразднения должности или ликвидации подразделения.