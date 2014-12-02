Для поставок газа вместо "Южного потока" может быть использована TANAP - эксперт

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Новая строящаяся Трансанатолийская газопроводная система (TANAP-Азербайджан-Турция-Европа) может быть использована "Газпромом" для поставок на юг Европы российского газа, который планировалось транспортировать по "Южному потоку".

Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Гривач напомнил, что новый проект (TANAP), получивший поддержку Евросоюза, предполагает поставки азербайджанского газа в страны Евросоюза и рассчитан на транспортировку 30 млрд. куб. м в год. Однако Азербайджан вряд ли сможет поставить более 15 млрд. куб. м, поэтому "Газпром" вправе рассчитывать на оставшиеся мощности в трубе. "Однако от ЕС всего можно ожидать", - не исключил Гривач.

Президент РФ Владимир Путин заявил: "С учетом растущих потребностей Турции мы готовы не только расширить "Голубой поток", но и построить еще одну трубопроводную систему для того, чтобы обеспечить растущие потребности самой турецкой экономики. А если будет признано целесообразным, то создать на турецкой территории на границе с Грецией и дополнительный так называемый газовый хаб для потребителей в Южной Европе".

По мнению генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, строительство новой газотранспортной ветки в Турцию сможет решить вопрос и с использованием построенных на территории РФ мощностей "Южного коридора", которые создавались под поставки российского газа по "Южному потоку".

Новая идея с созданием хаба на юге Европы позволит решить проблему с поставками газа в Болгарию и Грецию, минуя Украину. "Потребуется немного средств для реверса газопроводной системы Болгарии", - добавляет Гривач.

Как ранее сообщал ТАСС, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия замораживает проект "Южный поток" и намерена построить новую газотранспортную систему в Турцию, создав на ее границе с Грецией газовый хаб.

"Если Европа не хочет его реализовывать (проект "Южный поток"), значит, он не будет реализован", - сказал он, подчеркнув, что для работ по "Южному потоку" у России все было готово.

Анкара уделяет большое внимание реализации проектов Трансанатолийского (ТАНАП) и Трансадриатического (ТАП) трубопроводов, участки которых проходят по территории республики. "Турция играет важную роль в этих проектах. Они реализуются, чтобы удовлетворить потребности в топливе, которые будут у Европы к 2035 году", - говорил ранее министр энергетики страны Танер Йылдыз.

Проект "Южный поток" стоимостью €15,5 млрд. был рассчитан на поставку 67 млрд. куб. м газа в год. Сейчас мощности "Голубого потока", который поставляет российский газ в Турцию по дну Черного моря, составляют 16 млрд. куб. м в год. Турция неоднократно ранее предлагала РФ использовать свою территорию в качестве начальной точки поставок российского газа в Европу.