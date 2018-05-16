Директор аналитического департамента "Альпари": Цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Цена на нефть может подскочить до 100 долларов за баррель, причем это случится уже в следующем году.

Об этом Report заявил директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев, комментируя прогноз американских экспертов из Merrill Lynch о том, что к концу года цена на баррель нефти может подскочить до 100 долларов.

По его словам, это первая столь оптимистичная оценка со стороны крупных инвестбанков. "По мнению коллег аналитиков, основными факторами, которые вызовут бум на рынке нефти, станут сокращение производства в Венесуэле, выход США из ядерной сделки с Ираном, а также действие договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи, в которых участвует и Россия. Еще в конце прошлого года, в нашей годовой Стратегии 2018, мы поставили таргет по Brent в размере 80 долларов. Мы по-прежнему считаем, что он будет достигнут в текущем полугодии. И именно на него мы рекомендуем ориентироваться в 2018-2019 гг. При этом цена естественно может отклоняться от нашего таргета".

При этом А.Разуваев считает, что, долго на данном уровне цены на нефть не удержатся и скорректируются до отметки в 80 долларов за баррель.

Говоря о ситуации на нефтяном рынке, в целом, эксперт отметил, что продленное до конца 2018 года соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти привело к ее росту в странах, которые к сделке не присоединились: "Прежде всего это касается США. Там добыча выросла с начала сделки на 18%, и в итоге США стали второй страной в мире по добыче нефти после России. РФ сейчас добывает 11,35 млн. баррелей в сутки, Саудовская Аравия – 9,92 млн. баррелей. Пессимисты по-прежнему полагают, что американские нефтяники могут обрушить рынок. Они постоянно работают над технологиями, и себестоимость американской нефти постоянно снижается. Плюс повышение ставки ФРС является важным долгосрочным фактором в пользу падения цен на нефть".