Депутат: Создание централизованной системы отопления сэкономит 2 млрд кубометров газа

Создание централизованной системы отопления в Азербайджане может позволить сэкономить около 2 млрд кубометров газа.

Создание централизованной системы отопления в Азербайджане может позволить сэкономить около 2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, годовое внутреннее потребление газа в Азербайджане составляет 13,5 млрд кубометров.

"Около 37% внутреннего потребления приходится на долю населения. В этом отношении поэтапное внедрение централизованной системы отопления и минимизация потерь, согласно предварительным оценкам, может позволить сэкономить около 2 млрд кубометров газа", - сказал парламентарий.

Он отметил, что это также позволит увеличить экспорт газа из Азербайджана и привлечь в страну больше валюты.