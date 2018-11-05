Депутат: Сколько еще "Азерэнержи" будет оставаться бременем на плечах государства?

Баку. 5 ноября. REPORt.AZ/ "Азерэнержи" продолжает оставаться структурой, которая на протяжении долгих лет получает дотации от SOCAR, после чего ее долги списываются. Возникает вопрос, сколько еще "Азерэнержи" будет оставаться бременем на плечах государства?".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Захид Орудж на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по госбюджету на следующий год.

"Азербайджан гордится своей особой ролью в сфере энергетической безопасности Европы. Президент страны справедливо осудил руководство "Азерэнержи" на известной встрече. Почему же эти люди допускают безответственность, нанося ущерб внутренней энергобезопасности?", - задался вопросом депутат.