День нефтяника: славная страница в энергетической летописи Азербайджана

Сегодня, 20 сентября, в Азербайджане отмечается профессиональный праздник работников нефтяной промышленности - День нефтяника.

Как сообщает Report, эта дата выбрана не случайно - 31 год назад именно в этот день был подписан "Контракт века", определивший будущее нашей страны и превративший ее в одного из ведущих игроков на мировой энергетической карте.

Тот контракт, который открыл новый экономический этап в истории независимости Азербайджана, укрепил его государственность, дал мощный толчок благосостоянию народа.

Но смысл Дня нефтяников не ограничивается лишь "Контрактом века". История азербайджанской нефти берет начало еще в XIX веке, когда Баку стал мировым центром добычи и переработки нефти.

Краткий взгляд на историю

В 1848 году на Биби-Эйбате, недалеко от Баку, была пробурена первая в мире нефтяная скважина, что положило начало новой эре в нефтедобыче. Во второй половине XIX века Баку называли "нефтяной столицей мира" - здесь добывалась большая часть мировой нефти.

В 1901 году на бакинских нефтяных промыслах было добыто 11,4 млн т нефти, что составляло 50% мировой добычи нефти. Баку в этот период был не просто городом, а энергетическим центром мира.

Однако история не всегда была безоблачной. Распад Советского Союза и переход к новой экономической системе поставили Азербайджан перед серьезными вызовами. В этот сложный период, в 1994 году, подписание "Контракта века" стало поворотным моментом для страны. Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями по разработке месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" дало новое дыхание нефтяной отрасли: была создана современная инфраструктура, значительно возросли объемы и эффективность добычи, а в экономику страны привлекли миллиарды долларов инвестиций.

Эти доходы укрепили государственный бюджет Азербайджана, открыли широкие возможности для социальных программ и инфраструктурных проектов. Экспорт энергоресурсов превратил нашу страну в надежного партнера на мировом рынке нефти и газа. А самое главное, эти успехи послужили укреплению азербайджанского государства и повышению его международного авторитета.

Последние показатели в добыче нефти и газа

Сегодня Азербайджан занимает значимое место на мировом энергетическом рынке. Будучи одним из основных экспортеров нефти в Каспийском регионе, страна играет важную роль благодаря реализации таких проектов, как Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), газопроводов Баку-Тбилиси-Эрзерум, TANAP и TAP. С момента ввода в эксплуатацию в 2006 году по нефтепроводу БТД до сих пор на мировой рынок поставлено 605 млн тонн нефти, что подчеркивает устойчивый вклад Азербайджана в глобальную энергетику.

Блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", с которого добыты сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров попутного газа, сделал Азербайджан ключевым игроком на региональном энергетическом рынке.

Для справки отметим, что с начала эксплуатации блока месторождений АЧГ до 1 сентября 2025 года, то есть за 334 месяца, суммарно было добыто 612,2 млн тонн нефти и 238,7 млрд кубометров попутного газа. При этом около 60 млрд кубометров добытого газа было безвозмездно передано SOCAR в виде товарного газа. Остальная часть была закачана обратно в пласты через технические скважины для поддержания пластового давления.

Трубопровод БТД протяженностью 1 768 км с момента ввода в эксплуатацию в июне 2006 года до конца июня 2025 года транспортировал на мировые рынки в общей сложности около 4,6 млрд баррелей нефти. Из этого объема в Джейхане было загружено 6 007 танкеров, отправленных на мировые рынки.

В настоящее время SOCAR владеет крупнейшей долей в контракте АЧГ – 31,65%. Добыча нефти на месторождении осуществляется с помощью 7 платформ. Наименьшая добыча на платформе "Чыраг", работающей с 1997 года, - здесь добывается 20 тыс. баррелей нефти в день (1 млн тонн в год). Самый высокий показатель зафиксирован на платформе "Центральный Азери" - суточная добыча составляет 86 тыс. баррелей, а годовая - примерно 4,3 млн тонн.

Взгляд в будущее: газ и возобновляемая энергия

Однако мир меняется. Новые вызовы на энергетическом рынке – снижение спроса на нефть, выход на первый план возобновляемых источников – направляют Азербайджан к новым стратегиям. Приоритетом нашей страны теперь является не только нефть, но и развитие газовой промышленности, расширение экспорта газа и увеличение инвестиций в сферу альтернативной энергетики.

День национальной гордости

Таким образом, День нефтяника – это не просто профессиональный праздник, но и день уважения к нефтяникам Азербайджана, людям, которые пишут летопись "черного золота". Этот день также напоминает о силе нашего государства, воле нашего народа и богатой энергетической истории, которую мы оставляем в наследство будущим поколениям.

"Контракт века", подписанный 31 год назад, уже полностью доказал себя – укрепив Азербайджан как сильное и независимое государство. А сейчас нефтяники Азербайджана снова на передовой, чтобы ответить на вызовы нового века – на этот раз ради более "зеленого", устойчивого и инновационного энергетического будущего.