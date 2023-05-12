Делегация SOCAR, ГНФАР и ВР ознакомилась с полупогружной буровой установкой им.Гейдара Алиева

В рамках "Года Гейдара Алиева" делегация в составе члена Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафила Мамедова, президента SOCAR Ро

В рамках "Года Гейдара Алиева" делегация в составе члена Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Исрафила Мамедова, президента SOCAR Ровшана Наджафа и регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса ознакомилась с полупогружной буровой установкой имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, целью визита было знакомство с безопасной и эффективной деятельностью объекта, который был открыт в 2017 году, а также обсуждение текущих и перспективных возможностей.

В рамках визита была представлена информация о текущей деятельности, современных технологиях и системах безопасности установки, оснащенной современным оборудованием для буровых операций.