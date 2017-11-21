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    Делегация представителей британских компаний посетит Азербайджан

    Визит организован в рамках Программы партнерства между Великобританией и Азербайджаном

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Делегация представителей британских компаний посетит Азербайджан с 22 по 24 ноября. Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, визит организован в рамках Программы партнерства между Великобританией и Азербайджаном - инициативы, начатой в октябре 2015 года в сотрудничестве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и BP.

    Программа партнерства призвана поощрять британские и азербайджанские компании к формированию долгосрочных отношений. 

    В течении трехдневного визита британская делегация посетит в Баку ряд британских и азербайджанских компаний, являющихся лидерами в нефтегазовой отрасли. 

    В Бакинской высшей школе нефти будут проведены подробные технические сессии с SOCAR, BP, Total и ABB Showcase.

    В рамках программы визита, ведущий производитель и дистрибьютор смазочных материалов в Великобритании Miller Oils откроет свои новые объекты в Баку 23 ноября. Millers Oils находятся в партнерстве с Национальной академией наук Азербайджана. 

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