​Делегация корпорации Power China прибыла в Азербайджан

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Делегация корпорации Power China, одной из крупнейших в мире проектно-инженерных компаний, находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, целью визита является налаживание сотрудничества в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Председатель Госагентства Аким Бадалов подчеркнул тесное сотрудничество между двумя странами, высоко оценив инициативу китайских компаний по инвестированию развития сферы альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Китайская делегация отметила, что Азербайджан является наиболее привлекательной страной региона с позиции инвестирования, и в ближайшее время они намерены начать совместные проекты в указанной сфере.

В рамках визита состоялся ряд деловых встреч между представителями учрежденного Госагентством ООО "Азальтернативэнержи" и Power China. Гости также ознакомились с заводом солнечных модулей Azguntex, Гобустанским экспериментальным полигоном, Солнечной электростанцией в Пираллахы.

Отметим, что доходы Power China в 2014 году составили 42,4 млрд. долларов США, в компании работает 200 тыс. сотрудников. Компания реализует 1 565 проектов в 110 странах.