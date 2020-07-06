Дания разрешила использовать новые суда для прокладки "Северного потока - 2"

Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может также использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода "Северный поток - 2", - отмечено в сообщении.

Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 года агентством разрешении на производство работ. Это означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования. Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS). Согласно им, "Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды".

В новом решении ДЭА подчеркнуло, что оставшаяся часть трубопровода, проходящего через исключительную экономическую зону Дании, "находится за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ".

Ранее глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен пояснил, что компания 5 июня обратилась в ДЭА с просьбой одобрить использование судов с якорным позиционированием для прокладки труб при завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Трубоукладчики с якорным позиционированием были оценены при рассмотрении воздействия на окружающую среду, "но не являлись частью разрешения, выданного в октябре 2019 года". Регулятор также уточнил, что разрешение Дании распространялось на работы по прокладке трубопровода, а не на конкретные суда.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод введут в эксплуатацию