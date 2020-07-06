О нас
Report Georgia

Дания разрешила использовать новые суда для прокладки "Северного потока - 2"

Дания разрешила использовать новые суда для прокладки "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования
Энергетика
6 июля 2020 г. 14:27
Дания разрешила использовать новые суда для прокладки Северного потока - 2

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может также использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода "Северный поток - 2", - отмечено в сообщении.

Новое решение является изменением условий, изложенных в выданном 30 октября 2019 года агентством разрешении на производство работ. Это означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования. Разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS). Согласно им, "Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды".

В новом решении ДЭА подчеркнуло, что оставшаяся часть трубопровода, проходящего через исключительную экономическую зону Дании, "находится за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ".

Ранее глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен пояснил, что компания 5 июня обратилась в ДЭА с просьбой одобрить использование судов с якорным позиционированием для прокладки труб при завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Трубоукладчики с якорным позиционированием были оценены при рассмотрении воздействия на окружающую среду, "но не являлись частью разрешения, выданного в октябре 2019 года". Регулятор также уточнил, что разрешение Дании распространялось на работы по прокладке трубопровода, а не на конкретные суда.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод введут в эксплуатацию

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Газпром поставляет самый дешевый газ на китайском рынке
"Газпром" поставляет самый дешевый газ на китайском рынке
6 июля 2020 г. 12:06
Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских стран
Saudi Aramco повысила цены на нефть для азиатских стран
6 июля 2020 г. 11:10
TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале
TAP уверен в начале поставок газа в Италию в IV квартале
4 июля 2020 г. 16:36
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского
4 июля 2020 г. 13:39
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
4 июля 2020 г. 10:24
Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики
ФотоАзербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики
3 июля 2020 г. 15:10
SOCAR Polymer планирует произвести до 2 тыс. тонн сырья для медмасок
SOCAR Polymer планирует произвести до 2 тыс. тонн сырья для медмасок
3 июля 2020 г. 13:01
Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
3 июля 2020 г. 11:34
Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году
Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году
3 июля 2020 г. 11:28
Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии
Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии
3 июля 2020 г. 10:23

Последние новости

15:19
В США за сутки из-за COVID-19 скончались свыше 200 человек Другие страны
15:04
ФотоФонд заработной платы в стране вырос на 8% в этом году Социальная защита
14:52
В Румынии с начала пандемии коронавируса скончались 1 768 человек Другие страны
14:51
В Насиминском районе Баку отключили воду Инфраструктура
14:42
Турция запретила шести иностранным банкам короткие продажи на бирже Финансы
14:37
ФотоОскорбивший журналистов в отеле Fairmont Baku арестован Происшествия
14:32
Президент Ильхам Алиев дал интервью трем местным телеканалам Внутренняя политика
14:27
Дания разрешила использовать новые суда для прокладки "Северного потока - 2" Энергетика
14:27
Полиция: Фотография сделана в отеле "Айсберг" в 2017 году Происшествия
14:11
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии госпиталя модульного типа в Баку Внутренняя политика
13:57
Азербайджанский борец скончался в возрасте 22 лет Индивидуальные
13:44
Число жертв паводков в Японии достигло 41 - ОБНОВЛЕНО Другие страны
13:37
Новые назначения произведены в руководстве Unicapital Финансы
13:33
В Британии выпустили монету в 85 тыс. долларов в честь Элтона Джона Это интересно
13:23
Минобороны опровергло сообщения об авиаударах по Ирану с территории Азербайджана Армия