Дан старт строительству участка TANAP по дну Мраморного моря

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Дан старт строительству участка Трансанатолийского трубопровода (TANAP) по дну Мраморного моря. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, для укладки труб по дну моря привлечено специальное судно длиной 153 м из Панамы.

Судно Sapurakencana 1200 весом 32 504 т приступило к укладке труб от территории села Кемер поселка Бига региона Чанаггала.

Таким образом, начато соединение подводного и наземного участков трубопровода TANAP. Длина подводного участка составит 19 км, он протянется до Текирдага.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.