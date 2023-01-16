Дамьян Крневич: Для ЕС нет более надежного поставщика нефти и газа, чем Азербайджан

Учитывая нынешние реалии, для Европейского Союза нет более надежного незападного поставщика нефти и газа, чем Азербайджан.

Учитывая нынешние глобальные проблемы с обеспечением энергобезопасности, возникшие в результате санкций по отношению к России в связи с вторжением в Украину, а также рост цен на энергоносители для Европейского Союза нет более надежного и незападного поставщика нефти и газа, чем Азербайджан.

Об этом Report заявил бывший советник президента Сербии, директор по политическим исследованиям, анализу и публикациям Института развития и дипломатии Университета АDА Дамьян Крневич.

По его словам, сегодня все заинтересованные стороны понимают, что Азербайджан был и остается составной частью энергетического баланса ЕС.

"Все это было и до российско-украинской войны, но приоритетность [поставок из Азербайджана] возросла вследствие выбора, сделанного Западом в ответ на эту войну", - сказал он.

Эксперт напомнил, что в июле 2022 года состоялся визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан, в ходе которого был подписан Меморандум о взаимопонимании. В нем были определены три направления стратегического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном: газ, электроэнергия и водород.

"Таким образом, можно сказать, что Азербайджан играет тройную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Крневич.

По словам эксперта, первым аспектом Меморандума является то, что уровень экспорта газа в Юго-Восточную Европу будет удвоен к 2027 году, если все пойдет по плану.

"Это минимум, а не максимум. И, несмотря на витающие в воздухе возражения по экологическим и в определенной степени по геополитическим мотивам, я бы прогнозировал, что удвоение мощности Южного газового коридора будет не последним газовым мегапроектом с участием Азербайджана", - предположил он.

Второй аспект - это поставка электроэнергии из возобновляемых источников. Этот проект получил широкую огласку в декабре 2022 года, когда Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия объявили о заключении соглашения о строительстве подводного кабеля для передачи электроэнергии. Азербайджан будет поставлять электроэнергию, выработанную из энергии ветра и солнца, Грузия - гидроисточников.

При этом Крневич ожидает, что в конечном итоге к проекту присоединятся и другие страны Юго-Восточной Европы.

"Третьим аспектом является водород. Это скорее долгосрочный проект, но важно отметить, что инфраструктура Южного газового коридора была построена таким образом, что с небольшими изменениями ее можно полностью или частично переоборудовать для транспортировки водорода", - добавил он.

В заключение Д.Крневич подчеркнул, что сотрудничество ЕС с Азербайджаном в энергосфере говорит об прочном, безопасном и дружественном партнерстве: "И Баку, и Брюссель гордятся и должны гордиться этим в будущем".