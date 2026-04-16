Дай Хоулян: CNPC планирует новые проекты в Туркменистане в сфере ТЭК

Китайская China National Petroleum Corporation (CNPC) планирует реализацию в Туркменистане новых проектов в нефтегазовой сфере.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил председатель совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоулян в Ашхабаде, выступая на конференции, посвященной 20-летию сотрудничества Китая и Туркменистана в газовой сфере.

Он отметил, что с момента подписания в апреле 2006 года генерального соглашения о газовом сотрудничестве взаимодействие между двумя странами последовательно углубляется.

Дай Хоулян подчеркнул, что с момента запуска газопровода Туркменистан – Китай в 2009 году и по состоянию на 1 марта 2026 года совокупный объем поставок туркменского газа в Китай превысил 460 млрд кубометров.

Глава CNPC также сообщил, суммарные инвестиции компании в проекты в Туркменистане превысили $13 млрд.

Дай Хоулян подчеркнул, что в условиях трансформации глобального энергетического рынка углубление сотрудничества между Китаем и Туркменистаном приобретает особое стратегическое значение.

По его словам, CNPC намерена и далее продвигать совместные проекты, включая реализацию новых этапов разработки месторождений, расширение инфраструктуры и внедрение современных технологий.

Он также отметил планы по развитию сотрудничества в новых направлениях, включая нефтехимию, инженерные услуги и внедрение цифровых решений, таких как искусственный интеллект и большие данные, по всей цепочке газовой отрасли.

CNPC работает в Туркменистане с 2022 года. Компания является участником проекта по разработке месторождения "Галкыныш", запасы газа которого оцениваются более 21 трлн кубометров, нефти – около 300 млн тонн. Компания также занимается разработкой нефтяного месторождения Гумдак, а также ряда других проектов в сфере ТЭК. Кроме этого, CNPC построит в Туркменистане завод по переработке природного газа мощностью ⁠10 млрд кубометров.