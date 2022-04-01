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CNN: Российские нефтяные танкеры исчезают с радаров

CNN: Российские нефтяные танкеры исчезают с радаров Российские танкеры, которые перевозят нефть и нефтепродукты, все чаще отключают системы отслеживания маршрута и пропадают с радаров.
Энергетика
1 апреля 2022 г. 14:55
CNN: Российские нефтяные танкеры исчезают с радаров

Российские танкеры, которые перевозят нефть и нефтепродукты, все чаще отключают системы отслеживания маршрута и пропадают с радаров.

Как передает Report, об этом сообщил CNN.

По мнению американских экспертов, это является способом обходить фактическое эмбарго, установившееся после начала боевых действий в Украине. С этого момента де-факто появилось эмбарго на российскую нефть. Нефтяные компании, торговые представительства, банки и грузоперевозчики одновременно пошли на попятную.

CNN сообщает, что по мере развития событий в Украине, российские танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты, все чаще пропадают с радаров, отключая системы слежения AIS на несколько часов кряду. В прошлом власти США часто рассматривали такие действия как попытку обойти санкции.

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