CNG будет продаваться на всех АЗС SOCAR со 2-го квартала следующего года

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Со второго квартала 2018 года ЗАО SOCAR Petroleum впервые на рынке розничных продаж на всех АЗС под брендом SOCAR начнет продавать клиентам более выгодное по цене альтернативное топливо – сжатый природный газ (СПГ - CNG, Compressed Natural Gas), а также специальное оборудование для автомобилей для работы двигателей на СПГ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum, в специально созданных сервисных центрах предусматривается установка на автомобилях высококачественного и безопасного оборудования для СПГ итальянского производства.

Регистрация для этой услуги уже началась. Для этого каждый владелец автомобиля, который хочет установить оборудование для СПГ в своем автомобиле, должен сначала зарегистрироваться на сайте www.socar-petroleum.az в разделе СПГ или на странице facebook.

Отметим, что, в отличие от обычных видов топлива, СПГ производится на основе природного газа, а не нефти. Таким образом, безопасное и экологически чистое СПГ выгоднее по цене по сравнению с традиционными видами топлива. По расчетам специалистов, использование на автомобилях СПГ поможет сэкономить до 600 манатов на каждые 10 000 километров. Принимая во внимание стоимость перехода на СПГ, это особенно актуально для компаний с большим парком автомобилей. В результате возможно сократить долю транспортных расходов в общих расходах. В то же время значительные запасы природного газа в Азербайджане позволяют расширить использование СПГ в ближайшем будущем в качестве альтернативного моторного топлива.

СПГ также отличается от традиционных видов топлива минимальным количеством токсичных выбросов. Количество угарных газов на 90%, а диоксида углерода на 24% меньше при использовании СПГ. Поскольку СПГ не содержит азота и серы, опасных токсичных выбросов нет.

Отметим, что автобусы Iveco ООО BakuBus работают на СПГ, производимом на терминале "Зых-Говсан" SOCAR Petroleum. Терминал был введен в эксплуатацию 3 июня 2015 года при участии президента Ильхама Алиева. При строительстве терминала использовались современные и безопасные мировые технологии, оборудование из Италии, Швеции и Германии.