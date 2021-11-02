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Чистый убыток BP в III квартале вырос в 5,6 раза

Чистый убыток BP в III квартале вырос в 5,6 раза Британская нефтегазовая компания BP по итогам третьего квартала 2021 года получила 2,544 млрд долларов США чистого убытка, приходящегося на акционеров, против убытка в 450 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.
Энергетика
2 ноября 2021 г. 12:23
Чистый убыток BP в III квартале вырос в 5,6 раза

Британская нефтегазовая компания BP по итогам третьего квартала 2021 года получила 2,544 млрд долларов США чистого убытка, приходящегося на акционеров, против убытка в 450 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на отчет компании, за девять месяцев компания получила чистую прибыль в размере 5,24 млрд долларов США против убытка в 21,66 млрд долларов США годом ранее.

Выручка BP в третьем квартале выросла на 37%, до 36,17 млрд долларов США. Свободный денежный поток за отчетный период составил 5,98 млрд долларов США против 5,2 млрд долларов США годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20%, до 2,9 млрд долларов США.

Добыча по группе BP в июле - сентябре сократилась в годовом выражении на 7,7%, до 3,269 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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Версия на английском языке BP posts net loss of 5.6 times in Q321
Версия на азербайджанском языке BP şirkətinin xalis mənfəəti 5 mlrd dolları ötüb

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