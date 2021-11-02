Чистый убыток BP в III квартале вырос в 5,6 раза

Британская нефтегазовая компания BP по итогам третьего квартала 2021 года получила 2,544 млрд долларов США чистого убытка, приходящегося на акционеров, против убытка в 450 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

Британская нефтегазовая компания BP по итогам третьего квартала 2021 года получила 2,544 млрд долларов США чистого убытка, приходящегося на акционеров, против убытка в 450 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на отчет компании, за девять месяцев компания получила чистую прибыль в размере 5,24 млрд долларов США против убытка в 21,66 млрд долларов США годом ранее.

Выручка BP в третьем квартале выросла на 37%, до 36,17 млрд долларов США. Свободный денежный поток за отчетный период составил 5,98 млрд долларов США против 5,2 млрд долларов США годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20%, до 2,9 млрд долларов США.

Добыча по группе BP в июле - сентябре сократилась в годовом выражении на 7,7%, до 3,269 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.