Чистый убыток BP в III квартале вырос в 5,6 раза

Британская нефтегазовая компания BP по итогам третьего квартала 2021 года получила 2,544 млрд долларов США чистого убытка, приходящегося на акционеров, против убытка в 450 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.
Как передает Report со ссылкой на отчет компании, за девять месяцев компания получила чистую прибыль в размере 5,24 млрд долларов США против убытка в 21,66 млрд долларов США годом ранее.
Выручка BP в третьем квартале выросла на 37%, до 36,17 млрд долларов США. Свободный денежный поток за отчетный период составил 5,98 млрд долларов США против 5,2 млрд долларов США годом ранее, а капитальные затраты уменьшились на 20%, до 2,9 млрд долларов США.
Добыча по группе BP в июле - сентябре сократилась в годовом выражении на 7,7%, до 3,269 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.