Чистый убыток BP в 2020 году превысил 20 млрд долларов

За четвертый квартал прошлого года этот показатель оказался положительным - прибыль составила 1,36 млрд долларов США

Чистый убыток британской нефтегазовой компании BP, приходящийся на акционеров компании, по итогам 2020 года составил 20,31 млрд долларов США против прибыли в 4,03 млрд доллара США годом ранее, следует из отчета BP.

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За четвертый квартал прошлого года этот показатель оказался положительным - прибыль составила 1,36 млрд долларов США (рост год к году в 71,5 раза).

Выручка компании в 2020 году снизилась на 35% - до 180,37 млрд долларов США, за четвертый квартал показатель уменьшился на 37% - до 44,79 млрд долларов США.

Свободный денежный поток за вычетом компенсационных платежей, связанных с повлекшей масштабный разлив нефти аварией в Мексиканском заливе, составил в 2020 году 13,8 млрд доллара США. Капитальные затраты BP по итогам года достигли 12,03 млрд доллара США против 15,24 млрд доллара США годом ранее.

Добыча по группе BP в 2020 году снизилась на 8,1% и достигла 3,47 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.