Чистая прибыль Saudi Aramco упала почти вдвое

Средний уровень добычи нефти компании в первые девять месяцев 2020 года составил 9,2 миллиона баррелей в сутки

Саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, за первые девять месяцев 2020 года сократила чистую прибыль почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,015 миллиарда долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам девяти месяцев составила 0,18 доллара США против 0,34 доллара США годом ранее. Выручка компании при этом составила 146,362 миллиарда долларов США, сократившись на 46,8% в годовом выражении.

"Мы увидели первые признаки восстановления в третьем квартале в связи с улучшением экономической активности, несмотря на сопротивление, с которым сталкиваются мировые энергетические рынки", — сказал глава компании Амин Нассер, слова которого приводятся в релизе.

Средний уровень добычи нефти государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в первые девять месяцев 2020 года составил 9,2 миллиона баррелей в сутки.

Добыча углеводородов в целом за отчетный период составила 12,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, отмечает компания.