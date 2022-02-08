Чистая прибыль BP в прошлом году превысила 7,5 млрд долларов

Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года составила 7,565 млрд долларов США против убытка в 20,3 млрд годом ранее.

Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года составила 7,565 млрд долларов США против убытка в 20,3 млрд годом ранее.

Как передает Report, это следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,4 доллара против убытка в 1 доллар год назад. Выручка при этом выросла в 2 раза — до 164,195 млрд долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась до 2,326 млрд долларов с 1,358 млрд годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,12 доллара против 0,67 доллара год назад. Выручка увеличилась в 1,7 раза — до 52,238 млрд долларов.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.