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Число отгруженных с терминала Джейхан нефтяных танкеров достигло 5 тыс.

Число отгруженных с терминала Джейхан нефтяных танкеров достигло 5 тыс. В морском терминале Джейхан турецкой провинции Адана отгружен 5-тысячный танкер с нефтью, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Энергетика
31 марта 2022 г. 20:35
Число отгруженных с терминала Джейхан нефтяных танкеров достигло 5 тыс.

В морском терминале Джейхан турецкой провинции Адана отгружен 5-тысячный танкер с нефтью, транспортированной по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, сырая нефть, поступающая на терминал имени Гейдара Алиева, отправляется оттуда танкерами на мировой рынок.

Оператором турецкого участка БТД с июня 2006 года является государственная компания BOTAŞ International Ltd (BIL).

По данным BOTAŞ International Ltd и БТД, со 2 июня 2006 года танкеры доставили на мировой рынок до 3 млрд 813 млн баррелей сырой нефти.

Гендиректор BOTAŞ International Ltd Надим Экиз сообщил, что благодаря трубопроводу БТД Турция стала одним из важных участников энергетического коридора Восток-Запад.

В настоящее время по трубопроводу БТД из Азербайджана транспортируется нефть с Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат c "Шахдениз". Помимо этого, по трубопроводу осуществляется прокачка нефти из Туркменистана, Казахстана и России.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhan terminalından yola salınan neft tankerlərinin sayı 5 minə çatıb

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