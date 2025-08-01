Число нефтяных буровых установок в мире за июль выросло на 1,3%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло к июню на 21 (1,3%), до 1 621 единицы.

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло к июню на 21 (1,3%), до 1 621 единицы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

За год количество действующих буровых сократилось на 92, или на 5,4%.

В США, согласно данным компании, показатель снизился на 13 единиц, до 541 агрегата, в Канаде - увеличилось на 34, до 167 единиц.

Количество буровых установок в Латинской Америке осталось на уровне в 143, в Европе - выросло на четыре, до 129 установок, в Африке - снизилось на одну, до 101 единицы. На Ближнем Востоке показатель сократился на пять, до 334, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – увеличился на три, до 207 агрегатов.