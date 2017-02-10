Число буровых установок в США за неделю выросло на 12 единиц до 741

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Число буровых установок в США за неделю увеличилось на 12 единиц — до 741.

Как передает Report, об этом сообщила компания Baker Hughes.

В частности, число установок для добычи нефти выросло на восемь единиц — до 591, а количество газовых установок увеличилось на четыре единицы — до 149.

Число буровых установок в Канаде за неделю выросло на девять единиц — до 352. Число нефтяных установок выросло на 10 единиц — до 207, а число газовых сократилось на одну единицу — до 145.