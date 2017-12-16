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    Число буровых установок в США за неделю сократилось до 930

    Количество нефтяных установок снизилось на 4 — до 747 единиц

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Численность нефтегазовых буровых установок в США за минувшую неделю снизилась на одну единицу — до 930 установок.

    Как передает Report, об этом сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes.

    Количество нефтяных установок снизилось на 4 — до 747 единиц, количество газовых установок выросло на 3 единицы — до 183 установок.

    В сравнении с аналогичными периодом прошлого года число нефтегазовых буровых установок в США увеличилось на 293, в том числе 237 нефтяных и 57 газовых, количество прочих буровых установок сократилось на 1 единицу — до 1 установки.

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