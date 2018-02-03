Число активных нефтяных установок в США и Канаде продолжает расти

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 29 января по 2 февраля увеличилось на 6 единиц или 0,8%, до 765 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

Количество действующих газовых установок снизилось на 7 единиц или 3,72%, до 181. В конечном итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе уменьшилось на 1 единицу или 0,1%, составив 946 единиц.

В годовом выражении численность активных нефтяных установок выросла на 182 единицы или 31,2%, газовых – на 36 единицы или 24,83%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 217 единиц или 29,77%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,42 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,45% ниже рекордного уровня.

Отметим, что на неделе 22-26 января добыча нефти достигла рекордного уровня, увеличившись на 41 тыс. баррелей или 0,41%, до 9,919 млн баррелей. Не исключено, что на следующей отчетной неделе запасы превысят 10 млн баррелей/день.

За отчетную неделю число активных нефтяных установок в Канаде повысилось на 14 единиц или 6,36%, до 234 единиц, действующих газовых установок - уменьшилось на 10 единиц или 8,47%, до 108.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в ближайшие 3-6 месяцев в диапазоне 55-73 доллара/баррель.