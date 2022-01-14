Число абонентов "Азеригаз" увеличилось на 83 тыс.

По состоянию на 1 января этого года, в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) насчитывалось 2 442 030 абонентов, что на 83 033 абонента больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 января этого года, в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) насчитывалось 2 442 030 абонентов, что на 83 033 абонента больше, чем годом ранее.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор организации Руслан Алиев, отвечая на вопросы представителей неправительственных организаций и СМИ в рамках акции “Открытые двери”.

"Из существующих абонентов 8,567 млн входят в категорию населения, а 2,763 млн - не-населения. В прошлом году 47,5% абонентов не превысили лимит в 1200 кубометров", - отметил он.