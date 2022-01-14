О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число абонентов "Азеригаз" увеличилось на 83 тыс.

Число абонентов "Азеригаз" увеличилось на 83 тыс. По состоянию на 1 января этого года, в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) насчитывалось 2 442 030 абонентов, что на 83 033 абонента больше, чем годом ранее.
Энергетика
14 января 2022 г. 12:56
Число абонентов Азеригаз увеличилось на 83 тыс.

По состоянию на 1 января этого года, в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) насчитывалось 2 442 030 абонентов, что на 83 033 абонента больше, чем годом ранее.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор организации Руслан Алиев, отвечая на вопросы представителей неправительственных организаций и СМИ в рамках акции “Открытые двери”.

"Из существующих абонентов 8,567 млн входят в категорию населения, а 2,763 млн - не-населения. В прошлом году 47,5% абонентов не превысили лимит в 1200 кубометров", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz" ötən il 83 mindən çox yeni abunəçi cəlb edib

Другие новости из категории

В Кяльбаджаре реконструируют 5 малых ГЭС
В Кяльбаджаре реконструируют 5 малых ГЭС
14 января 2022 г. 13:26
Азеригазу остались должны за газ 4% абонентов
"Азеригазу" остались должны за газ 4% абонентов
14 января 2022 г. 12:49
Азеригаз в прошлом году увеличил прием газа на 12%
"Азеригаз " в прошлом году увеличил прием газа на 12%
14 января 2022 г. 12:29
Китай договорился с США о продаже части нефти из своих резервов
Китай договорился с США о продаже части нефти из своих резервов
14 января 2022 г. 12:20
В Европе стоимость природного газа выросла на 10,6%
В Европе стоимость природного газа выросла на 10,6%
14 января 2022 г. 11:40
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
14 января 2022 г. 10:38
SOCAR эвакуировал 82 сотрудников с морских платформ
SOCAR эвакуировал 82 сотрудников с морских платформ
14 января 2022 г. 10:13
Мировые цены на нефть подешевели из-за снижения спроса
Мировые цены на нефть подешевели из-за снижения спроса
14 января 2022 г. 09:25
Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги выше $1 000
Фьючерсы на газ в Европе закрыли торги выше $1 000
13 января 2022 г. 22:31
Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10%
Fitch: Добыча нефти в Омане вырастет в 2022 году почти на 10%
13 января 2022 г. 19:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi