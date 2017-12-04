Численность активных нефтяных установок в США незначительно возросла

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 24 ноября по 1 декабря повысилось на 2 единицы или 0,26%, до 749 единиц, число действующих газовых установок - на 4 или 2,27%, до 180. В итоге общее количество активных нефтегазодобывающих установок на отчетной неделе выросло на 6 единиц или 0,65%, составив 928 единицы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 272 единицы или 57%, газовых – на 61 единицу или 51,3%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 332 единицы или 55,6%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,37 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 53,6% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 50-65 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 50 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а превышение отметки в 65 долларов, наоборот, ускорит процесс".

Напомним, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768. Сейчас эта цифра на 19 единиц или 2,5% ниже этой отметки. Ежесуточная добыча нефти в США на этой неделе увеличилась на 24 тыс. баррелей или 0,25%, до 9,682 млн баррелей в сутки, обновив рекорд. В краткосрочной перспективе ежесуточная добыча нефти может достичь 10 млн баррелей в сутки.