China Energy: Экспорт зеленого водорода и аммиака создаст значительные возможности для Азербайджана

Зеленый водород становится ключевым элементом в глобальной стратегии по снижению углеродных выбросов и переходу к устойчивой энергетике. Он обладает значительным потенциалом для замены ископаемых топлив в таких отраслях, как промышленность, транспорт и эн

Зеленый водород становится ключевым элементом в глобальной стратегии по снижению углеродных выбросов и переходу к устойчивой энергетике. Он обладает значительным потенциалом для замены ископаемого топлива в таких отраслях, как промышленность, транспорт и энергетика. Азербайджан также активно участвует в развитии этого сектора и стремится расширить свои возможности в производстве и экспорте зеленого водорода.

Компания China Energy International Group Co, занятая в области передовых энергетических решений, обладает технологиями и опытом, необходимыми для реализации проектов по производству и транспортировке зеленого водорода. Их экспертиза в разработке и внедрении инфраструктуры и инновационных технологий может значительно ускорить развитие зеленого водорода в Азербайджане, способствуя его интеграции в глобальную энергетическую сеть.

Report представляет интервью со страновым менеджером компании China Energy International Group Co Шансян Ву,

который рассказал про развитие ВИЭ в Азербайджане, сотрудничество в сфере экспорта зеленого водорода и аммиака, ожидания от COP29 и др.

- Как вы оцениваете уровень развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане на данный момент ? Какие шаги необходимы для дальнейшего развития этой сферы?

- Азербайджан все больше концентрируется на развитии возобновляемых источников энергии в рамках своей долгосрочной стратегии по диверсификации энергетического сектора и снижению углеродного следа.

Реализация нескольких проектов в области солнечной и ветровой энергетики, а также недавний аукцион по продаже солнечной энергии создали хорошие предпосылки для развития ВИЭ в стране.

Уровень развития можно считать почти промежуточным по сравнению с многими другими странами с аналогичным потенциалом. В частности, доля возобновляемой энергии достигла среднего уровня, но на рынке электроэнергии, промышленной цепочке и финансировании еще есть значительный потенциал для улучшения.

Регулирующая база и рыночные реформы, модернизация сетей и развитие инфраструктуры, а также зеленое финансирование - три важнейших шага для обеспечения устойчивого роста в секторе возобновляемой энергетики.

- Рассматривает ли China Energy Engineering Group возможность расширения своего присутствия в Азербайджане, особенно в контексте ВИЭ и устойчивых инфраструктурных проектов?

- Компания Energy China через свои дочерние компании расширяет свое присутствие в Азербайджане, особенно в секторе возобновляемой энергетики.

В июне 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и CGGCOIC [China Gezhouba Group Co]. Основное внимание будет уделяться развитию крупномасштабных проектов в области возобновляемой энергии в Азербайджане, таких как солнечная и ветровая энергия, накопление энергии и зеленый водород.

Energy China также усиливает сотрудничество и партнерство с местными компаниями, такими как SOCAR Green и Nobel Energy, в области возобновляемых источников энергии.

- Какие формы сотрудничества между вашей компанией и Азербайджаном вы считаете наиболее перспективными?

- В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане 3 июля 2024 года, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи была подчеркнута важность расширения усилий в области зеленой энергетики и региональной взаимосвязанности, что также отмечено в совместном заявлении о создании стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.

Компания Energy China сотрудничает в рамках инициатив "Зеленая энергетическая зона" и "Зеленый коридор", которые принесут долгосрочные стратегические выгоды для обеих сторон.

Кроме того, глубокая интеграция между энергетическими, транспортными, цифровыми, водными, экологическими, промышленными и культурными сетями в цепочке отраслей, поддерживаемая Energy China, также является перспективным направлением.

- Какое значение имеет предстоящая конференция COP29 для вашей компании? Каковы ваши ожидания от этой конференции?

- Предстоящая конференция COP29 имеет большое значение для компаний, занятых в области возобновляемой энергетики, устойчивой инфраструктуры и борьбы с изменением климата, а значит и для Energy China.

Это отличная возможность для Азербайджана продемонстрировать миру свои большие амбиции и действия в области зеленой энергетики. Переговоры по целям, политике и финансированию на COP29 будут доминировать и определять развитие возобновляемой энергетики в ближайший период.

Мы ожидаем увидеть больше положительных действий в рамках глобального перехода к чистым энергетическим системам, стратегии по снижению выбросов углерода и увеличению финансовых обязательств для адаптации к изменениям климата и смягчению их последствий.

Energy China является частью китайской делегации и проведет параллельное мероприятие в павильоне Китая на COP29.

- Какие перспективы и возможности видит Energy China в энергосекторе Азербайджана на фоне глобального перехода к чистой энергии, особенно в плане снижения выбросов углерода?

- Процесс глобального перехода к чистой энергии создаст значительные возможности в энергетическом секторе Азербайджана.

Первая возможность в том, что нацеленность на снижение выбросов углерода будет серьезно способствовать развитию возобновляемой энергетики и связанных с ней инфраструктурных секторов в Азербайджане.

Следующая исходит из зеленой политики, которая стимулирует реструктуризацию существующей энергетической отрасли и развитие зеленой и низкоуглеродной промышленности, а также цепочек поставок на всех уровнях.

Третья возможность заключается в том, что развитие возобновляемой энергетики сократит внутреннее потребление нефти и газа и увеличит экспортный потенциал.

Таким образом, низкоуглеродная, эффективная и экологически чистая разведка, добыча, производство и использование в нефтегазовом секторе остаются перспективным направлением. Технологические инновации, развитие промышленной цепочки и поддержка ESG [Экологическое, социальное и корпоративное управление] финансирования будут ключевыми мерами для достижения вышеуказанных целей.

- Как вы видите взаимодействие в создании зеленых энергетических коридоров и транспортировке зеленого водорода и аммиака из Азербайджана?

- Зеленые энергетические коридоры и экспорт зеленого водорода создадут значительные возможности для обеих сторон. Эти возможности соответствуют растущим амбициям Азербайджана стать ключевым игроком в региональной и глобальной энергетической цепочке поставок.

Цель зеленого энергетического коридора - сбалансировать производство возобновляемой энергии в Каспийском море с огромным спросом на энергию на европейском рынке.

Сотрудничество будет сосредоточено на развитии источников возобновляемой энергии и проектов по хранению энергии, низкопотерьной передаче электроэнергии и подводных кабелях, интеграции с энергетической системой ЕС и региона, а также на зеленом финансировании.

Основная проблема для зеленого водорода и аммиака - это экономическая целесообразность проектов. На данном этапе мы сотрудничаем в изучении этого вопроса, технологий, транспорта и коммерческих моделей.