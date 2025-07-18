Chevron купил Hess за $53 млрд

Американская нефтяная компания Chevron объявила о закрытии сделки по приобретению сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд.

Американская нефтяная компания Chevron объявила о закрытии сделки по приобретению сланцевого нефтедобытчика Hess за $53 млрд.

Об этом передает Report со ссылкой на компанию.

Завершение сделки стало возможным после того, как Международная торговая палата в Париже отклонила претензии ExxonMobil, которая пыталась заблокировать соглашение. На фоне новости акции Chevron выросли на 3% на внебиржевых торгах.

О планах по покупке Hess Chevron сообщила еще в октябре 2023 года. Основным препятствием стала доля Hess (30%) в разрабатываемом у берегов Гайаны нефтяном месторождении Stabroek, оператором которого является ExxonMobil, а также участвует китайская Cnooc. У обоих партнеров было приоритетное право на выкуп активов.

В марте 2024 года ExxonMobil подала иск в арбитраж, чтобы остановить сделку, настаивая на реализации своего преимущественного права. Однако Chevron утверждала, что право выкупа не распространяется на корпоративное слияние, и арбитраж согласился с этой позицией.

Месторождение Stabroek - один из ключевых активов региона, где в 2024 году добывалось свыше 600 тыс. баррелей нефти в сутки.

В ExxonMobil заявили, что не удовлетворены решением арбитража, но примут его и продолжат работу в регионе, сохраняя контроль над большей частью месторождения и оставаясь ключевым оператором в Гайане.