Четыре страны призывают ЕС не маркировать газовые энергопроекты как зеленые

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция призвали Евросоюз не расценивать газовые энергетические проекты как возможность зеленых инвестиций.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция призвали Евросоюз не расценивать газовые энергетические проекты как возможность зеленых инвестиций.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на совместное письмо четырех государств.

Страны предлагают не маркировать инвестиции в газовые проекты как зеленые, если они выделяют более 100 грамм углекислого газа на киловатт-час. Как поясняет Reuters, этот показатель соответствует недавним рекомендациям экспертов ЕС по количеству выбросов CO2, тогда как в проекте Еврокомиссии он значительно выше и находится на уровне 270 грамм на киловатт-час.

Некоторые члены ЕС, в том числе Польша и Чехия, расценивают газ и ядерную энергетику как ключевые факторы, позволяющие отказаться от "грязных видов" топлива, таких как уголь.

Ранее сообщалось, что 16 политиков из восьми стран Европы обратились к ЕК с требованием не включать атомную энергетику в таксономию Евросоюза.