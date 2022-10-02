Четыре страны ЕС предложили план совместной доставки газа

Операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии выступили с предложением по его доставке посредством интегрированной сети газопроводов.

Операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии выступили с предложением по его доставке посредством интегрированной сети газопроводов.

Как передает Report , соответствующее заявление опубликовала румынская компания Transgaz.

«Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream предлагают действовать совместно по расширению сотрудничества между ЕС и Азербайджаном путем транспортировки дополнительных объемов природного газа по их существующим сетям», — говорится в сообщении.

Компании считают, что эта инициатива поможет в короткие сроки доставлять до пяти миллиардов кубометров природного газа в год из Турции и Греции в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.