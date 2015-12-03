​Черноморский терминал SOCAR увеличил нефтеперевозки на 11%

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В этом году объемы перевалки углеводородов через Черноморский терминал в Кулеви, принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), составили 2,150 млн. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, из этого объема 51% приходится на тяжелые нефтепродукты, 48% - легкие нефтепродукты и 1% - пропилен.

В этом году из порта отгружено на 11% больше продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Начиная с III квартала 2015 года терминал начал получать бензин и газойль. С начала новых операций терминал получил 23,5 тыс. тонн бензина, 8,3 тыс. тонн газойля.

Отметим, что с 2008 года через терминал перевалено 19,5 млн. тонн углеводородов и нефтехимической продукции.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. С мая 2008 года терминал сдан в эксплуатацию. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.