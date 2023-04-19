Черноморский газ улучшит энергобезопасность Турции и внесет вклад в экономику страны

Поставки газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, начало которых запланировано на 20 апреля, позволят покрыть энергетические потребности Турции и будут способствовать развитию экономики страны в целом.

Поставки газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, начало которых запланировано на 20 апреля, позволят покрыть энергетические потребности Турции и будут способствовать развитию экономики страны в целом.

Как сообщает Report со ссылкой на редакционную статью Anadolu, прогнозируется, что черноморский газ, который будет добываться с месторождения принесет значительные вливания в бюджет страны.

Очевидно, что энергоимпортер Турция, благодаря разработке "Сакарья", укрепит свою энергетическую безопасность. Страна ввозит в год около 60 миллиардов кубометров газа. "Таким образом, начало поставок газа с месторождения, разработкой которого занимается Турецкая нефтяная корпорация (TPAO), станет поворотным моментом в энергетическом секторе страны", - говорится в статье.

Церемония ввода в эксплуатацию состоится в четверг на газоперерабатывающем объекте Filyos с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что черноморский газ начнет поступать в турецкие дома уже в первую половину мая.

Добыча природного газа в Турции будет осуществляться поэтапно. 5 из 10 скважин, запланированных для ввода в эксплуатацию в рамках первой фазы, будут задействованы сразу после церемонии. Остальные 5 скважин будут введены в эксплуатацию в конце сентября текущего года. Вторая фаза работ начнется в 2026 году, а третья - в 2028 году с включением в добычу месторождения "Амасра".