Чехия обсуждает с Оманом вложение инвестиций в обмен на газ

Чехия планирует вложить в развитие газовой промышленности Омана десятки млн евро за возможность обеспечить себе длительные поставки сжиженного газа по фиксированным и оптимальным для республики ценам.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник сетевое издание "Список".
Три заместителя министра промышленности и торговли Чехии недавно повели переговоры с руководством оманской энергетической компании Oman LNG о возможности крупных инвестиций из республики в освоение газовых месторождений и прокладке газопроводов в султанате, в обмен на получение гарантированных поставок дешевого газа на десятки лет вперед.
Переговоры между сторонами, согласно изданию, могут растянуться на предстоящие месяцы.