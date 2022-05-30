Чехия обсуждает с Оманом вложение инвестиций в обмен на газ

Чехия планирует вложить в развитие газовой промышленности Омана миллиарды крон (десятки млн евро) за возможность обеспечить себе длительные поставки сжиженного газа по фиксированным и оптимальным для республики ценам.

Чехия планирует вложить в развитие газовой промышленности Омана десятки млн евро за возможность обеспечить себе длительные поставки сжиженного газа по фиксированным и оптимальным для республики ценам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник сетевое издание "Список".

Три заместителя министра промышленности и торговли Чехии недавно повели переговоры с руководством оманской энергетической компании Oman LNG о возможности крупных инвестиций из республики в освоение газовых месторождений и прокладке газопроводов в султанате, в обмен на получение гарантированных поставок дешевого газа на десятки лет вперед.

Переговоры между сторонами, согласно изданию, могут растянуться на предстоящие месяцы.