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Чехия обсуждает с Оманом вложение инвестиций в обмен на газ

Чехия обсуждает с Оманом вложение инвестиций в обмен на газ Чехия планирует вложить в развитие газовой промышленности Омана миллиарды крон (десятки млн евро) за возможность обеспечить себе длительные поставки сжиженного газа по фиксированным и оптимальным для республики ценам.
Энергетика
30 мая 2022 г. 12:35
Чехия обсуждает с Оманом вложение инвестиций в обмен на газ

Чехия планирует вложить в развитие газовой промышленности Омана десятки млн евро за возможность обеспечить себе длительные поставки сжиженного газа по фиксированным и оптимальным для республики ценам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник сетевое издание "Список".

Три заместителя министра промышленности и торговли Чехии недавно повели переговоры с руководством оманской энергетической компании Oman LNG о возможности крупных инвестиций из республики в освоение газовых месторождений и прокладке газопроводов в султанате, в обмен на получение гарантированных поставок дешевого газа на десятки лет вперед.

Переговоры между сторонами, согласно изданию, могут растянуться на предстоящие месяцы.

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