Чехия договорилась с ФРГ об аренде части мощностей СПГ-терминала под Гамбургом

Чехия подписала соглашение об аренде части мощностей строящегося СПГ-терминала в городе Стаде под Гамбургом (на севере Германии). Мощность арендованной части составит 2 млрд кубометров газа в год.

Чехия подписала соглашение об аренде части мощностей строящегося СПГ-терминала в городе Стаде под Гамбургом (на севере Германии). Мощность арендованной части составит 2 млрд кубометров газа в год.

Как передает Report, об этом сообщили чешские СМИ, со ссылкой на заявление премьер-министра Петра Фиалу.

"Энергохолдинг CEZ подписал с оператором строящегося СПГ-терминала в Стаде 15-летнее соглашение об аренде части мощностей с возможностью дальнейшего продления аренды до 25 лет. Терминал, расположенный на суше, должен быть готов в 2027 году. Чехия будет получать 2 млрд кубометров газа в год, что составляет более 25% ее годовых потребностей. В настоящее время холдинг CEZ от имени Чехии арендует часть плавучего СПГ-терминала в Нидерландах, где его доля составляет 3 млрд кубометров газа в год", - отметил он.

По словам Фиалы, таким образом сделан еще один шаг для обеспечения энергетической безопасности республики.

Общая мощность СПГ-терминала в Стаде составляет 13,3 млрд кубометров газа. В дальнейшем терминал может быть переоборудован для импорта и переработки климатически нейтрального аммиака, который, в свою очередь, может быть использован для производства экологически чистого водорода.

Строительство СПГ-терминала ведет германская компания Hanseatic Energy Hub.