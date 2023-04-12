Чавушоглу: совместно с Азербайджаном мы способствуем поставкам энергоресурсов в Европу

Совместно с Азербайджаном мы способствуем поставкам энергоресурсов в Болгарию и другие страны Юго-Восточной Европы.

Совместно с Азербайджаном мы способствуем поставкам энергоресурсов в Болгарию и другие страны Юго-Восточной Европы.

Как передает Report со ссылкой на издание Hurriyyet, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы будем помогать дружественным и союзным странам, увеличивая пропускную способность трубопровода TANAP", - добавил глава турецкого МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна совместно с Азербайджаном готова оказать всяческую поддержку в связи с поставками природного газа по TANAP в Венгрию.

Коммерческие поставки газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года. На данный момент по газопроводам Trans-Anadolu (TANAP) и Trans-Adriatic (TАР) в Турцию и Европу было поставлено около 43 миллиардов кубометров газа.