    CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетике

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 11:03
    CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетике

    Азербайджан имеет большой потенциал для использования энергии морского ветра, что придает важность проектам в этой области.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по глобальным рынкам и развитию бизнеса компании CESI Consulting Андреа Меола на "Неделе зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По словам эксперта, большинство стран сегодня активно развивают сектор возобновляемой энергетики, однако страны региона Южного Кавказа начали энергетический переход позже, чем европейские страны. Сейчас они стремятся ликвидировать это отставание, внедряя инновационные решения и ускоряя реализацию зеленых проектов.

    Меола особо подчеркнул, что географическое положение Азербайджана создает уникальные возможности для развития морской ветроэнергетики. "Безусловно, для реализации этого потенциала необходимо обеспечить спрос. Кроме того, важно найти экспортные маршруты, способные создать бизнес-возможности для внедрения новых генерирующих мощностей. Поэтому проекты, реализуемые в этой области, представляют собой крайне важные инициативы".

    "CESI Consulting": Azərbaycanda dəniz külək enerjisi üçün böyük imkan var

