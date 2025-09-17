Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Цены на уран достигли двухмесячных максимумов в $76,5 за фунт

    Энергетика
    • 17 сентября, 2025
    • 17:32
    Цены на уран достигли двухмесячных максимумов в $76,5 за фунт

    Фьючерсы на уран достигли двухмесячных максимумов в $76,5 за фунт на фоне ставок на более высокие темпы роста атомных мощностей в мире и пересмотра рынком вниз оценок объемов предложения ядерного топлива.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Trading Economics.

    Издание обращает внимание на анонсированные правительством США планы по увеличению запасов урана в дополнение к намерениям ускорить принятие решения по совместным с Великобританией проектам в атомной сфере.

    Ранее Bloomberg по ссылкой на британское правительство сообщил о планах США и Великобритании в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Соглашение, в частности, предполагает установку в британском городе Хартлпул 12 атомных реакторов американской X-Energy общей мощностью 960 МВт.

    Trading Economics также цитирует доклад Всемирной ядерной ассоциации, которая ожидает рост спроса на уран на 28% к 2030 г. Помимо этого, в докладе отмечается, что конфликт между Россией и Украиной продолжает оказывать влияние на спрос и предложение на рынке урана.

