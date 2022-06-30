Цены на природный газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе в начале торгов последнего дня полугодия приблизились к отметке в 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в начале торгов последнего дня полугодия приблизились к отметке в 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне 1 570 долларов за тысячу кубометров и вскоре достигли 1 582,4 доллара. Пока это ценовой максимум торгов (+4% к расчетной цене среды — 1521,9 доллара). Затем стоимость несколько снизилась, и в последние минуты она близка к 1 550 долларам за тысячу кубометров.