О нас

Цены на природный газ в Европе выросли

Цены на природный газ в Европе выросли Цены на газ в Европе в начале торгов последнего дня полугодия приблизились к отметке в 1 600 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
30 июня 2022 г. 13:14
Цены на природный газ в Европе выросли

Цены на газ в Европе в начале торгов последнего дня полугодия приблизились к отметке в 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Августовские фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне 1 570 долларов за тысячу кубометров и вскоре достигли 1 582,4 доллара. Пока это ценовой максимум торгов (+4% к расчетной цене среды — 1521,9 доллара). Затем стоимость несколько снизилась, и в последние минуты она близка к 1 550 долларам за тысячу кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
Посол Литвы: Обсуждаем сотрудничество по экологии на освобожденных землях Азербайджана
30 июня 2022 г. 11:58
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi